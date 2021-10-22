Advertisements

مرض نادر يصيب الأطفال.. تعرف على متلازمة "بروتيوس"

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 02:56 ص
الطفل ثيمران
الطفل ثيمران
شيماء حسن
كشف جمال أحمد حسني، أستاذ جراحة العظام والكسور، التفاصيل المتعلقة بمتلازمة "بروتيوس" النادرة، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بها أقل من واحد في المليون ومنهم حالة الطفل ثيمران.

وقال "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، إن هذا المرض ليس له علاج، موضحًا أن مثل هذه المتلازمات تحتاج إلى علاج جيني وهو غير متوافر حاليًا.

وأضاف أن علاج مثل هذه الحالات يكون عن طريق علاج الخلل في النمو الذي يتعرض له الطفل.

الكلمات المفتاحية

مرض نادر بوابة الفجر الفجر الطفل ثيمران الأطفال

أخبار تهمك

"الأوقاف" توضح ضوابط فتح دورات مياه المساجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

جيجي لامارا لـ "الفجر الفني": طلاق نانسي عجرم شائعة والبعض ينزعج من نجاحاتها

منذ حوالي 8 ساعات

الصراع يشتعل.. منافس جديد يترشح للرئاسة النادي الأهلي

منذ ساعتين

"خسيت 50 كيلو".. هنادى مهنا تكشف سر فقدانها الوزن

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ظهور منافس جديد لمحمود الخطيب في إنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطلب ضم صفقات جديدة في الأهلي.. تعرف على المراكز

منذ حوالي 4 ساعات

ليفربول في ورطة بسبب صلاح وماني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تزامنا مع اليوم العالمي لها.. 10 معلومات عن متلازمة داون

تعرف على الأمراض الوراثية عند الإنسان

مسؤولة بـ"التعليم" تعليقا على عدم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس: أمر مرفوض قانونا

التعامل معهم يتطلب مهارات خارقة.. "الفجر" داخل أحد مراكز التخاطب لأطفال "داون والتوحد" بالبحيرة (فيديو وصور)

في يوم الطفل Children's Day.. أطفال متلازمة داون ملائكة يستحقون الرعاية

في يوم الطفل Children's Day.. أطفال متلازمة داون ملائكة يستحقون الرعاية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:08 م

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:51 ص

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

04:31 م

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

10:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements