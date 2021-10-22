مرض نادر يصيب الأطفال.. تعرف على متلازمة "بروتيوس"

كشف جمال أحمد حسني، أستاذ جراحة العظام والكسور، التفاصيل المتعلقة بمتلازمة "بروتيوس" النادرة، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بها أقل من واحد في المليون ومنهم حالة الطفل ثيمران.





وقال "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، إن هذا المرض ليس له علاج، موضحًا أن مثل هذه المتلازمات تحتاج إلى علاج جيني وهو غير متوافر حاليًا.



