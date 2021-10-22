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رولا سعد توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:43 ص
رولا سعد
رولا سعد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت النجمة رولا سعد، مرتدية بنطال ليجن باللون البني، مع تيشيرت قصير باللون الأزرق مكشوف البطن.

وعلقت قائلة "اقتـرب من كل شـيء يجعلك ترى ⁦‪الحياة‬⁩ ⁦‪جميلـة‬⁩...وسـتزداد جمـالآً إن كـان برفقتـك من يفهمـك ".


وكانت قد احتفلت الفنانة اللبنانية رولا سعد، مؤخراً بزفافها على مهندس سورى من أصول فلسطينية يدعي يحيي وسط مجموعة من الأهل والأصدقاء.

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