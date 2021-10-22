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العميد السابق لكلية التربية بجامعة القاهرة: الاستمرار في قرار وقف تعيين المعلمين خاطىء (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:36 ص
سامي نصار
سامي نصار
أشرقت حفني
قال الدكتور سامي نصار، العميد السابق لكلية التربية بجامعة القاهرة، إننا لدينا عجز في أعداد المعلمين والاستمرار في قرار وقف تعيين المعلمين أمر خاطىء ولا يجوز الاعتماد على مدرسين متطوعين، متسائلا: "كيف يعمل معلم متطوع".

وتساءل نصار، خلال استضاقته مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": لماذا لا يكون هناك تنسيق وتكامل وتعاون بين وزارة التربية وكلية التربية كما كان في السابق، لافتا إلى أن التعاون أصبح منعدم تماما الآن.

وأوضح أن وقف تعيين المعلمين الخريجيين يجعلهم يعملون في مراكز الدروس الخصوصية أو يلجأون لتخصصات أخرى، مشيرًا إلى أن عدد الاداريين في وزارة التربية والتعليم كبير للغاية مقارنة بأن هناك عجز في عدد المعلمين وأي عجز يمكن تقبله إلا عجز في أعداد المعلمين.

الكلمات المفتاحية

وقف التعيينات المعلمين التعليم

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