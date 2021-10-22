العميد السابق لكلية التربية بجامعة القاهرة: الاستمرار في قرار وقف تعيين المعلمين خاطىء (فيديو)

قال الدكتور سامي نصار، العميد السابق لكلية التربية بجامعة القاهرة، إننا لدينا عجز في أعداد المعلمين والاستمرار في قرار وقف تعيين المعلمين أمر خاطىء ولا يجوز الاعتماد على مدرسين متطوعين، متسائلا: "كيف يعمل معلم متطوع".





وتساءل نصار، خلال استضاقته مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": لماذا لا يكون هناك تنسيق وتكامل وتعاون بين وزارة التربية وكلية التربية كما كان في السابق، لافتا إلى أن التعاون أصبح منعدم تماما الآن.



