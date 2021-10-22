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بمشاركة الأهلي.. الكشف عن موعد انطلاق كأس العالم للأندية

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:26 ص
بوابة الفجر
يسري محمد
ينتظر عشاق كرة القدم العالمية، موعد انطلاق فعاليات كأس العالم للأندية، والتى تقام كل عام في نسخة جديدة، حيث يشارك بها أبطال القارات في جميع أنحاء العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عن إقامة بطولة كأس العالم للأندية، في دولة الإمارات العربية، وذلك بعدما قرر الاتحاد الياباني لكرة القدم، تقديم اعتذار رسمي عن عدم إستضافة هذه النسخة، نظراً لتفشي فيروس كورونا.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، خلال أحد أشهر يناير أو فبراير أو مارس من عام 2022، حيث سيتم التواصل بين الفيفا والاتحادات المحلية لاختيار الموعد الأنسب للبطولة، على أن تقام جميع المباريات بحضور جماهيري.

ويشارك النادي الأهلي المصري، في هذه البطولة وذلك بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

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