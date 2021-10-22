صبا مبارك تتألق في أحدث جلسة تصوير تخضع لها





شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها من مهرجان الجونة السنيمائي، عبر حسابها الشخصى عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت صبا مبارك بإطلالة جذابة مرتدية "فستان سيمون مكشوف البطن كما اعتمدت تسريحة شعر مميزة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.وكان مهرجان الجونة قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.