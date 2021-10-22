موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا :-

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة، وذلك مساء اليوم الجمعة على ملعب الإمارات.





القنوات الناقلة :-

وتذاع مباراة أرسنال وأستون فيلا على شبكة قنوات beIN sports الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الانجليزي، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.



