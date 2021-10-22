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موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة
الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
يسري محمد
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي أستون فيلا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة أرسنال وأستون فيلا :-
تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة، وذلك مساء اليوم الجمعة على ملعب الإمارات.
القنوات الناقلة :-
وتذاع مباراة أرسنال وأستون فيلا على شبكة قنوات beIN sports الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الانجليزي، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.