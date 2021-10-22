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أستاذ مناعة يكشف تفاصيل نجاح أول جراحة لزرع كلية خنزير داخل جسم بشري

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 01:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
كشف الدكتور عبد الهادي خضر، أستاذ المناعة بنيوجرسي، تفاصيل نجاح أول جراحة لزرع كلية خنزير داخل جسم بشري.

وقال "خضر" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن نجاح هذه العملية تفتح الباب لعلاج مئات الآلاف من المرضى الذين ينتظرون أعضاء حيوية لزراعتها ومعظم يموتوا قبل أن يحصلوا على العضو الذي يريدونه.

وأضاف أن من قام بهذه الجراحة هو أحد أفضل الجراحين في العلم في نقل وزراعة الكلى وكان على شفا الموت بسبب فشل عضلة القلب وكان يحتاج إلى عملية نقل القلب وهو ما دفعه إلى التفكير في زرع أعضاء الخنزير خاصة أن حجم أعضائه مناسب وبفضل هندسة الجينات ساعد على التخلص من الجين الذي كان سيسبب مخاطر في الجسم.

وأشار إلى أن هذا العملية أجريت على سيدة متوسطة العمر متوفية والتي كانت أوصت بأن تعطي أعضائها للمرضى المحتاجين ولكن بسبب موتها نتيجة موت دماغي أصبحت أعضائها غير صالحة للتبرع بها ولذلك تم التوصل مع أسرتها من أجل أن تكون جثمانها في خدمة البحث العلمي وبالفعل تم إجراء العملية وظل العضو يعمل لأكثر من يومين.

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زراعة كلى بوابة الفجر الفجر

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