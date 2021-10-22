لماذا يريد فيس بوك تغيير اسمه؟.. خبير تكنولوجيا معلومات يوضح



وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن فيس بوك يفكر في تغيير الاسم منذ فترة كبيرة والاتجاه نحو العالم الافتراضي لأنه يسعى للاستثمار في العالم الافتراضي.



وأوضح أن هذا التفكير بالانفتاح في اتجاه الاستثمار للعالم الافتراضي مهم لمارك نظرا لاتجاه اللأجيال الجديدة للعالم الافتراضي بكل وسائله.



وأشار إلى أن من ضمن أسباب التفكير في تغيير اسم فيس بوك انغماس الناس في العالم الافتراضي منذ أزمة كورونا وهذا الزخم باتجاه العالم الافتراضي وأن هناك أموالا ضخمة يتم ضخها في هذه الاستثمارات.



قال الدكتور محمد الجندي، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات، إن مارك زوكربرج يبحث عن اسم بديل للفيس بوك، منذ فترة وخاصة بعد أزمة الأعطال الأخيرة حتى يتمكن من جذب المستخدمين مرة أخرى.