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اليوم.. زد يواجه الاتصالات في مباراة الحفاظ على الصدارة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل


يلتقي فريق زد اف سي بقيادة إسماعيل يوسف وفريق اتصالات بقيادة هشام زكريا، في الثانية ونصف ظهر اليوم الجمعة، على ملعب زد بالشيخ زايد بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني.

ويسعى فريق زد لمواصلة سلسلة الإنتصارات والإحتفاظ بصدارة الدوري برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 3 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات سجل لاعبيه ثلاق أهداف عن طريق محمد أشرف وحسين البدري وأحمد الصعيدي .

وعقد فريق زد العديد من الصفقات استعداداً للموسم الجديد، حيث تعاقد مع كلا من: "بيدو نصر حارس بورتو السويس، محمد مزيكا حارس بترول اسيوط، محمد اشرف إعلاميين، اغاثون ميلاد إعلاميين، كامل احمد المنيا، فتحي مبروك غزل المحلة، احمد الصعيدي النصر، كريم يكن منتخب السويس، عبد الله السنجهاوي فاركو، حسين البدري بورتو السويس، أوين سبورتنج كاسل، بيبو حسن النجوم، هشام رجب الترسانة، احمد محسن طنطا واف سي مصر، مصطفى عبد الوهاب بني سويف".

أما يدخل فريق الاتصالات المباراة وهو في المركز السادس برصيد 5 نقاط بعد أن خاض 3 مباريات حقق الفوز في مباراة على حساب بورت والتعادل في مبارتان مع النصر والانتاج الحربي، وسجل لاعبيه 4 أهداف عن طريق أحمد هاشم محمد بهاء واحمد بندق، وهدف عكسي من لاعب بورتو وسكنت شباكه 3 أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- زد إف سي 9 نقاط
2- الداخلية 7 نقاط
3- وادي دجله 6 نقاط
4- بتروجت 6 نقاط
5- بورتو 6 نقاط
6- الاتصالات 5 نقاط
7- منتخب السويس 4 نقاط
8- بلبيس 4 نقاط
9- السكة الحديد 4 نقاط
10- القناة 3 نقاط
11- الترسانة 3 نقاط
12- المريخ نقطتين
13- النصر نقطة
14- الإنتاج الحربي نقطة
15- بنها نقطة
16- بور فؤاد نقطة

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