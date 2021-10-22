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"خسيت 50 كيلو".. هنادى مهنا تكشف سر فقدانها الوزن

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 01:21 ص
هنادي مهنا
هنادي مهنا

كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن سر فقدانها الوزن بشكل ملاحظ قائلة: "عملت ريجيم قاسى جدا، وكنت مكتئبة جدا في مراحل الدايت، لجأت إلى نظام غذائى وأشياء أخرى".

وأضافت في لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي' المذاع على قناة "سي بي سي": "كنت واخدة عهد على نفسى أني أرجع لمقاس ملابسي في عام 2018، وميزان الملابس وليس ميزان الكيلو جرامات، وكانت فترة صعبة، ونزلت من 40 لـ50 كيلو".

وأجرت مكاملة هاتفية لزوجها أحمد خالد صالح، لاختيار أغنية تغنيها على الهواء.

الكلمات المفتاحية

هنادي مهنا منوعات فنان انستجرام احمد خالد صالح

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