"خسيت 50 كيلو".. هنادى مهنا تكشف سر فقدانها الوزن





كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن سر فقدانها الوزن بشكل ملاحظ قائلة: "عملت ريجيم قاسى جدا، وكنت مكتئبة جدا في مراحل الدايت، لجأت إلى نظام غذائى وأشياء أخرى".





وأضافت في لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي' المذاع على قناة "سي بي سي": "كنت واخدة عهد على نفسى أني أرجع لمقاس ملابسي في عام 2018، وميزان الملابس وليس ميزان الكيلو جرامات، وكانت فترة صعبة، ونزلت من 40 لـ50 كيلو".



