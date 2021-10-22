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كيف بدت هنا الزاهد برفقة زوجها أحمد فهمي في أحدث ظهور لهما؟

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 01:53 ص
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة جذابة برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت أحدث أعمال هنا الزاهد في دراما رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد.

الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد منوعات سوشيال ميديا انستجرام أحمد فهمي

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