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وزيرة الثقافة تكرم الفنان نضال الشافعي عن "الاختيار وهجمة مرتدة"

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 02:24 ص
تكريم نضال الشافعي
تكريم نضال الشافعي
ولاء عبد الناصر
نشر الفنان نضال الشافعي صورة، له جديدة أثناء تكريمه عن دوره بمسلسل هجمة مرتدة والاختيار عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و علق نضال الشافعي قائلاً : الف شكر دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي على تكريمي عن دوري في مسلسل هجمة مرتدة ومسلسل الاختيار ٢".


ويشارك نضال الشافعى، في حدوتة "الشهرالثالث" ضمن مسلسل "ورا كل باب"، بطولة الفنانين ، دنيا عبد العزيز، ميمى جمال، وأحمد حلاوة، وهشام إسماعيل، وعفاف رشاد، وأحمد رفعت، وأخرون، تأليف ميرنا الفقى، وتجمع المشاهد الأولى كل من نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز وينضم باقى فريق الممثلين خلال الأيام المقبلة.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة نضال الشافعي مسلسل تكريم الاختيار

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