تعرف على غيابات الزمالك أمام توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة، ضيفه فريق توسكر الكيني، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في كينيا بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله المغربي أشرف بنشرقي.





موعد مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

تنطلق مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 – 2022.





وستذاع مباراة الزمالك وتوسكر الكيني عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الرسمي لمباريات الأندية المصرية في دور الـ32 ببطولات إفريقيا للأندية.





غيابات الزمالك في مباراة توسكر الكيني

ويفتقد الزمالك جهود 4 لاعبين في مباراة توسكر الكيني هم، محمد أوناجم ورزاق سيسيه وعمر السعيد ومصطفى فتحي، العائد من الإعارة ، لعدم قيدهم في القائمة الأفريقية وسوف يشاركون بداية من دور المجموعات.



