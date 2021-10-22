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بنزيما يحسم موقفه من المشاركة في الكلاسيكو

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 01:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني يُعاني من إصابة قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة في الأسبوع المقبل.

وأشارت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيحل ضيفًا على برشلونة في ملعب كامب نو يوم الأحد المقبل وذلك ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن كريم بنزيما يُعاني من إصابة في مشط القدم لكنها لن تمنعه من مواجهة برشلونة في الكلاسيكو وسيكون ضمن قائمة ريال مدريد.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن هازارد أيضًا قريب من التواجد ضمن قائمة الملكي ليشارك في أول كلاسيكو له منذ انضمامه إلى ريال مدريد في صيف 2019.

ولفتت الإذاعة الإسبانية أنأخيرًا، داني كارفخال يمكنه أن ينضم إلى القائمة أيضًا بعدما تدرب اليوم مع زملائه، حيث تعافى من الإصابة التي أبعدته عن ريال مدريد.

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