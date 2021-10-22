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تطورات الحالة الصحية لـ "محمود الخطيب"... طالع التفاصيل

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
استقرت الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي نسبيا بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى المستشفى فجر اليوم الخميس.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي" أن حالة رئيس النادي تحسنت ولكنه تحت الملاحظة وسيخضع لفخوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تعرض الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لأزمة صحية طارئة، عقب مشاركته فى الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس، لتكريم كل من حسن حمدي، رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

ونقل محمود الخطيب لأحد المستشفيات الكبرى، ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء؛ لتحديد أسباب الأزمة، وتلقى العلاج اللازم.

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