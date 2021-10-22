أرتيتا يُعطى الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية بريطانية، على أن مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، قد أعطى الضوء الأخضر لنجم الفريق من أجل تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.





وترك ميكيل أرتيتا، الباب مفتوحاً أمام النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، من أجل تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة، قبل أن ينتهي عقده في 30 يونيو المقبل، قبل نهاية الموسم.





وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي: "كل شيء ممكن، إنه لاعبنا وأنا أعامله مثل البقية، لن أتصرف بشكل مختلف تجاهه، لأنه بقي عام واحد في عقده. الوضع هو ما هو عليه. سيتعين علينا معرفة الخيار الأفضل للجميع في نهاية الموسم".





وأضاف "ليس لدي شك في دوافعه. لو فعلت ذلك، لكنت فعلت شيئا مختلفا في الصيف. هذا ليس هو الحال مع لاكازيت؛ وقد أظهر ذلك كل يوم أنه موجود هنا. ما زال يلعب دورا مهما للغاية بالنسبة لنا".





وكان لاكازيت قد انتقل إلى آرسنال في عام 2017 قادما من أولمبيك ليون، وكان أفضل موسم له مع آرسنال هو الثاني له، موسم (2018-2019)، حيث سجل خلاله 19 هدفا في 47 مباراة.



