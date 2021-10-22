الصراع يشتعل.. منافس جديد يترشح للرئاسة النادي الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، والمقرر خوضها يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري، حيث أعلن الخطيب قبل ذلك ترشحه رسمياً.





وقدم المحامي خالد سليمان أبو العلا، أوراق ترشحه في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، على منصب الرئيس، وذلك يصبح ثاني المرشحين على رئاسة القلعة الحمراء.





ويُعد أبو العلا هو المرشح الثاني حتى الآن، الذي يعلن ترشحه على منصب رئيس الأهلي بعد محمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء.





وكان أبو العلا قد ترشح على منصب العضوية في الانتخابات الماضية في 2017، لكنه لم يوفق.





وتقدم محمد الغزاوي عضو مجلس الأهلي الأسبق، بأوراق ترشحه على منصب العضوية، ليصبح ثالث المتقدمون بأوراق ترشحهم ضمن قائمة محمود الخطيب إلى جانب العامري فاروق ومي عاطف.





وكان الخطيب قد أعلن في وقت سابق، عن ترشحه على مقعد رئاسة الأهلي، لكنه لم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حتى الآن، بعد تعرضه لوعكة صحية أمس، ونقله لإحدى المستشفيات الكبرى.



