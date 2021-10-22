بنزيما يتحدث عن وجهته المستقبلية بعد ريال مدريد

تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، عن خطته المستقبلية في الرحيل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم.





تصريحات كريم بنزيما

ويرتبط الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني بنزيما بعقد مع الملكي حتى صيف 2023، وبنهاية عقده مع الميرنجي سيصل لعمر 35 عاما.





وقال مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني في تصريحات صحفية عبر شبكة "ESPN" العالمية: "أتعامل مع الأمور عام بعام، وطالما لدي هذه الرغبة والسعادة، وأنا أحب كرة فسأستمر".





وتابع الفرنسي: "أنا لا أنظر إلى الأمر، ولكن كل شيء يعود إلى ما أشعر به، ولن أفرض شيئا على نفسي، وطالما شعرت بتحسن سأستمر في اللعب".





وأتم كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني: "أنا أحب الولايات المتحدة الأمريكية، وكرة القدم تتحسن هناك".



