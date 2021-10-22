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خطة جديدة لموسيماني في الأهلي وهذا الثنائي ينفذ الأسلوب الجديد

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 02:22 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على تغيير طريقة اللعب في مواجهة الإياب أمام الحرس الوطني ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خطة جديدة في الأهلي
و من المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت المقبل.

من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استقر على تغيير طريقة اللعب إلى 4/2/3/1، بدلا من طريقة 4/3/3 التى ظهر بها الفريق فى لقاء الذهاب أمام الحرس الوطني.

وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرغب في الاعتماد على المحترف المالي أليو ديانج فى خط الوسط، بجانب عمرو السولية، على أن يكون حمدى فتحي على دكة البدلاء.

ويحتاج الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز بأى نتيجة أمام الحرس الوطني بطل النيجر وذلك من أجل الوصول إلى دور المجموعات بالنسخة الجارية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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