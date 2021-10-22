Advertisements

أزمة جديدة تبعد هالاند عن ريال مدريد

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 02:24 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك صعوبات لنادي ريال مدريد، في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "موندو ديورتيفو" الإسبانية، فإنه على الرغم من تصدر ريال مدريد للصفقة، يمكن أن يرى سقف رواتب الأندية في الليجا كيف يتلاشى أحد أكبر أحلامه للموسم المقبل وهو التعاقد مع هالاند.

وتابعت الصحيفة، أن هناك ثلاثة من أكبر الأندية في القارة يضعون المهاجم النرويجي على رأس قائمة التسوق الخاصة بهم للصيف المقبل، وهم مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

وأشارت الصحيفة، أنه لا يوجد استبعاد في أن يحاول نيوكاسل التوقيع مع هالاند خصوصًا بعد نقل ملكية النادي إلى صندوق من المملكة العربية السعودية.

أخبار تهمك

"خسيت 50 كيلو".. هنادى مهنا تكشف سر فقدانها الوزن

منذ ساعتين و 41 دقيقة

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ظهور منافس جديد لمحمود الخطيب في إنتخابات النادي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

جيجي لامارا لـ "الفجر الفني": طلاق نانسي عجرم شائعة والبعض ينزعج من نجاحاتها

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول في ورطة بسبب صلاح وماني

منذ ساعة

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب ضم صفقات جديدة في الأهلي.. تعرف على المراكز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

"الأوقاف" توضح ضوابط فتح دورات مياه المساجد (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الصراع يشتعل.. منافس جديد يترشح للرئاسة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ حوالي 19 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:08 م

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:51 ص

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

04:31 م

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

10:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements