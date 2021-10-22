أزمة جديدة تبعد هالاند عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك صعوبات لنادي ريال مدريد، في التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب صحيفة "موندو ديورتيفو" الإسبانية، فإنه على الرغم من تصدر ريال مدريد للصفقة، يمكن أن يرى سقف رواتب الأندية في الليجا كيف يتلاشى أحد أكبر أحلامه للموسم المقبل وهو التعاقد مع هالاند.





وتابعت الصحيفة، أن هناك ثلاثة من أكبر الأندية في القارة يضعون المهاجم النرويجي على رأس قائمة التسوق الخاصة بهم للصيف المقبل، وهم مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.





وأشارت الصحيفة، أنه لا يوجد استبعاد في أن يحاول نيوكاسل التوقيع مع هالاند خصوصًا بعد نقل ملكية النادي إلى صندوق من المملكة العربية السعودية.



