مروان موسى يشعل حفله على هامش مهرجان الجونة السينمائي









أحيا الرابر مروان موسى، حفلًا غنائيًا باحدى فن ادق ا لجونة، على هامش فعاليات الدورة الخامسه لمهرجان الجونة السينمائي، والمقرر ان يختتم فعالياته مساء اليوم.





وقدم موسى، خلال الحفل باقة من أشهرأاعماله التي استطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية في عالم غناء الراب، منها "تيسلا، وموسى، والبوصلة ضاعت، وشيراتون، بالون دور.



