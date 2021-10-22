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مروان موسى يشعل حفله على هامش مهرجان الجونة السينمائي
الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 02:49 ص
سعد نبيل
أحيا الرابر مروان موسى، حفلًا غنائيًا باحدى فنادق الجونة، على هامش فعاليات الدورة الخامسه لمهرجان الجونة السينمائي، والمقرر ان يختتم فعالياته مساء اليوم.
وقدم موسى، خلال الحفل باقة من أشهرأاعماله التي استطاع من خلالها تكوين قاعدة جماهيرية في عالم غناء الراب، منها "تيسلا، وموسى، والبوصلة ضاعت، وشيراتون، بالون دور.
وانطلق يوم الخميس الماضي حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.