ليفربول في ورطة بسبب صلاح وماني

يضع الثنائي محمد صلاح، وساديو ماني، نادي ليفربول الإنجليزي، في أزمة كبيرة، خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب مدة غيابهما عن الفريق لمشاركتهما في كأس أمم إفريقيا مع منتخباتهم.





وأوضحت صحيفة "ذا أثلتيك" الأمريكية، أن محمد صلاح وساديو ماني، قد يغيبان عن صفوف ليفربول في 8 مباريات، عبارة عن 6 في الدوري الإنجليزي، ومباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، إذا استمروا في منافسات كأس أمم إفريقيا حتى نهاية البطولة.





قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تنص على أنه يحق للاعبين للسفر إلى منتخبات بلادهم لتمثيله في البطولات القارية المعتمد في موعد لا يتجاوز صباح يوم الإثنين من الأسبوع الذي يسبق الأسبوع الذي تبدأ في البطولة ذات الصلة.





ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا، يوم التاسع من شهر يناير المقبل، والذي سوف يشهد مواجهة الكاميرون مستضيف البطولة مع بوركينا فاسو، وبالتالي يجب أن يغادر اللاعبين فرقهم يوم 27 ديسمبر.





ومن الممكن أن تتواصل الفرق الإنجليزية مع الاتحادات المحلية لتلك الدول، من أجل التوصل لحل وسط يسمح بمغادرة اللاعبين في موعد متأخر قليلًا، ومن الممكن أن يكون ذلك في 3 يناير، وهو موعد مقبول وفقًا للقواعد واللوائح.





وفي حال نجح ليفربول في هذا الأمر، فإن لاعبيه الدوليين سيشاركون في مباراة تشيلسي يوم 2 يناير في الدوري الإنجليزي.



