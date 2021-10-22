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تعرف على غيابات الأهلي أمام الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء السبت، ضيفه فريق الحرس الوطني بطل النيجر، على استاد الأهليWE السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في النيجر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة الأهلي والحرس الوطني
تقام مباراة الأهلي والحرس الوطني في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت 23 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021 – 2022.

وستذاع مباراة الأهلي والحرس الوطني عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية الناقل الرسمي لمباريات الأندية المصرية في دور الـ32 ببطولات إفريقيا للأندية.

غيابات الأهلي أمام الحرس الوطني
ويفتقد الأهلي جهود عدد من لاعبيه في مباراته المرتقبة ضد الحرس الوطني أبرزهم، محمد الشناوي ومحمود متولي وصلاح محسن بسبب الإصابة، والصفقات الجديدة بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وكريم فؤاد والعائدين من الإعارة عمار حمدي وأحمد عبد القادر بسبب عدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

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