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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الدوري الإسباني

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره برشلونة، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره برشلونة، على أرضية ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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