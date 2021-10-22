أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-10-2021

استقرت الأسعار في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بنحو 3 جنيهات فى السوق المحلية، لتصل إلى 30 جنيهًا فى المزرعة خلال تعاملات الأسبوع.





أسعار الدواجن البيضاء





وارتفعت أسعار الدواجن البيضاء حيث تراوحت أسعارها بين 34 و35 جنيها للكيلو الواحد، كما سجل حجم الإنتاج المحلى من الدواجن صعودا خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة.





أسعار الدجاج البلدي والساسو





وفيما يتعلق بأسعار الدجاج البلدى فقد بلغت 38 جنيها، فيما وصلت أسعار الساسو إلى 36 جنيهًا للكيلو، حيث يسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا، إضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا.





أسعار البط اليوم





وبلغت أسعار البط اليوم الأربعاء 45 جنيهًا للكيلو بالمزرعة حيث يسجل سعر كيلو الأوراك 36 جنيهًا، والبانيه 75 جنيهًا كأجزاء من البط، الذي يبلغ عدده في مصر لى 4 ملايين.





أسعار الكتاكيت والرومي





وتتراوح أسعار الكتاكيت بين 11 و15 جنيها، بينما ستقرت أسعار الرومى اليوم عند 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق.