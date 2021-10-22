فيفي عبده تتألق بإحدى حفلات عمرو دياب بالجونة

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على مشاركة صورة جمعتها بالفنانة فيفي عبده، بحفل عمرو دياب على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.



وكتبت بوسي شلبي، تعليقا على الصورة موجهة رسالة لـ فيفي عبده قائلة: "كنتي وحشاني".



وأحيا الهضبة عمرو دياب، عدد من الحفلات الخاصة بالجونة، على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.



وعلى الجانب الآخر احتفلت فيفي عبده، مؤخرا بتكريمها بإيطاليا من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث كتبت قائلة: "مساء الفل انا لسه واصله ايطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا".