شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد لطفي عبر "إنستجرام"

شارك الفنان محمد لطفي، صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "لطفي" تعليقا على الصورة قائلا: "مساء الفل".



وكانت آخر اعمال محمد لطفي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بين السما والأرض"، مع عدد من الفنانين منهم هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.