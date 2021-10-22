Advertisements

خالد النبوي يقتحم العالمية بمسلسل "جلجاميش".. تفاصيل

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:15 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
مي مرسي
كشف المنتج العالمي العربي سيف عريبي، عن البرومو الأول لمسلسل "جلجاميش"، والذي يخوض الفنان خالد النبوي من خلاله أول بطولة عالمية.

ولم يكشف المنتج سيف عريبي، عن تفاصيل العمل، إلا أن العمل مأخوذ من الحضارة السامرية في بلاد العراق والشام.

وظهر في البرومو استخدام تقنيات عالية، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله حيث زاد من حالة التشويق لديهم والإثارة لمشاهدة هذا العمل.

كانت آخر أعمال خالد النبوي فيلم "أهل الكهف" الذي ينتظر عرضه، وتدور أحداثه حول صراع الإنسان مع الزمن الذي يتمثل في 3 من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

الكلمات المفتاحية

خالد النبوي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام توسكر الكيني

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يوم

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ يوم

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. رسالة أحبطت محاولة انتقال نجم الزمالك للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

موسيماني يصدم معلول ويطلب التعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

‎تعرف على أرقام فاتي وفينيسيوس في الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت كبرى.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

غموض مستقبل نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. برومو فيلم "122" لـ طارق لطفي (فيديو)

تفاصيل شخصية صبري فواز في فيلم "أهل الكهف"

محمد فراج: "أهل الكهف" تحدي مفاجئ في مسيرتي الفنية

محمود حميدة يروج لـ فيمله الجديد "أهل الكهف" عبر "فيسبوك"

تعرف على موعد عرض فيلم "أهل الكهف"

الجمعة..خالد النبوي ضيف في برنامج "لايف من الدوبلكس"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

‎تعرف على أرقام فاتي وفينيسيوس في الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

10:30 ص

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

09:08 م

موسيماني يصدم معلول ويطلب التعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو الشتوي

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements