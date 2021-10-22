خالد النبوي يقتحم العالمية بمسلسل "جلجاميش".. تفاصيل

كشف المنتج العالمي العربي سيف عريبي، عن البرومو الأول لمسلسل "جلجاميش"، والذي يخوض الفنان خالد النبوي من خلاله أول بطولة عالمية.



ولم يكشف المنتج سيف عريبي، عن تفاصيل العمل، إلا أن العمل مأخوذ من الحضارة السامرية في بلاد العراق والشام.



وظهر في البرومو استخدام تقنيات عالية، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله حيث زاد من حالة التشويق لديهم والإثارة لمشاهدة هذا العمل.



كانت آخر أعمال خالد النبوي فيلم "أهل الكهف" الذي ينتظر عرضه، وتدور أحداثه حول صراع الإنسان مع الزمن الذي يتمثل في 3 من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.



