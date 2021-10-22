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شاهد.. لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:38 ص
تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس
تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس
هدى عبدالرازق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد لحظة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل.

ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل
وشهد وزير السياحة والآثار، واللواء أشرف عطية محافظ اسوان، و٥٠ سفيرا من أكثر من ٣٠ دولة في العالم، ومجموعة من قيادات الصحف المصرية والمدونين الأجانب، ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبو سمبل والتي تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ أكتوبر والأخرى ٢٢ فبراير من كل عام، وبدأ التعامد اليوم حوالي الساعة 5:52 واستمر لمدة ٢٠ دقيقة.

وحرص السفراء على التقاط صورة جماعية لهم مع وزير السياحة والآثار من أمام معبد نفرتاري وهم يحملون أعلام بلادهم في أيديهم.

وزارة السياحة والآثار
جاء هذا في إطار الفعاليات التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بأبو سمبل بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس.

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