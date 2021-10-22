Advertisements

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:50 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
هايدي شعبان
شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الجمعة، حالة من الانتظام المروري بطرق ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث أي تكدسات والحد من حدوث حوادث الطرق.

سيولة مرورية 
حيث انسابت حركة المرور بأعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وشارع السودان وبأشهر ميادين مصر (ميدان التحرير) وبمنشية الصدر وبالدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر.

وانتظمت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة.


وانتظمت الحركة المرورية بمناطق وسط القاهرة وبالشوارع والميادين، وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسى ورمسيس ومنطقة المظلات وبمنطقة سعد زغلول والسيدة زينب المتجه إلى حي مصر القديمة وبدار السلام وسط تواجد أمني لتيسير حركة المرور.

حركة المرور
كما انسابت حركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، والنيل السياحى، والهرم، والبحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

سيولة مرورية الميادين القاهرة الشوارع الجيزة

أخبار تهمك

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. رسالة أحبطت محاولة انتقال نجم الزمالك للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل من وزير المالية بشأن سد أزمة عجز المعلمين (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يوم

عاجل.. ظهور وجه نسائي جديد في إنتخابات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول ظهور لبشرى بعد تعرضها لحادث سير في الجونة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. استقرار نسبي في إصابات ووفيات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

‎تعرف على أرقام فاتي وفينيسيوس في الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع أمام توسكر الكيني

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يصدم معلول ويطلب التعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"

منذ يوم

مفاجآت كبرى.. تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ حوالي 6 ساعات

غموض مستقبل نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يخسر صلاح في 6 مباريات حاسمة

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

قبل الخروج من المنزل.. تعرف على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

09:08 م

‎تعرف على أرقام فاتي وفينيسيوس في الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

10:30 ص

موسيماني يصدم معلول ويطلب التعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو الشتوي

10:00 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements