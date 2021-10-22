موسيماني يصدم معلول ويطلب التعاقد مع ظهير أيسر في الميركاتو الشتوي

طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من إدارة الكرة، التفاوض مع ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موسيماني في تقريره على رغبته في ضم ظهير أيسر قوي في الموسم الجديد لتعويض غياب التونسي علي معلول خاصة أن اللاعب يعاني من الإجهاد على مدار الموسم بسبب المباريات المتتالية ولا بد من توافر بديل بسبب تكرار إصابة محمود وحيد سواء في الركبة أو العضلية وعدم الاستفادة منه في الفترة الأخيرة والاعتماد علي الناشئ أحمد نبيل كوكا.





حيث كشف مصدر مسئول أن لجنة التخطيط طلبت أرجاء الأمر لفترة الانتقالات الشتوية لاسيما في ظل توتر علاقة الإدارة مع المدير الفني بعد غلق ملف تجديد عقده ومنحه فرصة لنهاية العقد أو فسخ التعاقد حال الخروج من أفريقيا.





ويتطلع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضم أكثر من عنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لتدعيم صفوف المارد الأحمر.