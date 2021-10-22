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موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:02 ص
توتنهام
توتنهام
أحمد عصام
يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره وست هام يونايتد، يوم الأحد 24 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين فريقي توتنهام ووست هام في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحتل توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما يحل وست هام يونايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

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