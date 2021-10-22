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القوى العاملة تعلن توفير 10 فرص عمل لمحاسبين لراغبي نقل الكفالة بجدة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:22 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
مارينا بشارة


صرح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة فى السعودية، بأنه تم توفير 10 فرص عمل برواتب تتراوح بين 3000 إلى 4000 ريال سعودى، ومزايا أخرى.

وأوضح تقرير الذى تلقته وزارة القوى العاملة، أن الملحق العمالى عبد الحليم محمود القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض مع شركات وفنادق، بمدينة القنفذة على 10 فرص عمل متوفرة بالشركة على مهن محاسبين براتب شهرى يتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال، فضلا عن توفير سكن واستقرار وظيفى، وإجازة أسبوعية، و8 ساعات عمل.

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