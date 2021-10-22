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عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:31 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علي نبوي
تقدم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، بأوراق ترشحه لانتخابات النادي الأحمر على نفس المنصب.

وغادر الخطيب صباح اليوم الجمعة أحد المستشفيات الكبرى التي يتواجد بها لتلقي الرعاية اللازمة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة مساء أول أمس الأربعاء، وقام بالتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أعلن في وقت سابق نيته الترشح لانتخابات الأهلي على نفس المنصب لولاية جديدة.

ويغلق باب الترشح لانتخابات النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة حيث شهد اليومين الماضيين تقدم عدد من المرشحين.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن بأن الانتخابات القادمة للمجلس الجديد ستقام يومي ٢٥ ، ٢٦ نوفمبر المقبل.

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