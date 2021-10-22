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‎تعرف على أرقام فاتي وفينيسيوس في الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
فاتي وفينسيوس
فاتي وفينسيوس
هايدي يسري
يترقب عشاق الساحرة المستديرة المباراة الأكثر أثارة على أطلاق وهي كلاسيكو الأرض بالدوري الأسباني، الذي تجمع فريق ريال مدريد ضد فريق برشلونة.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على فريق برشلونة ، يوم الأحد الموافق 24‪-‬10، في تمام الساعة 4‪:‬15 مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة ‪العاشرة‬ بالدوري الأسباني.

وظلت هذه المباراة لسنين كثيرة تحتفظ بإثارتها، ولكن بعد رحيل ميسي من فريق برشلونة ورحيل راموس من فريق ريال مدريد هذا الموسم وغياب العديد من نجوم الفريقين، هل ستظل تحافظ على نفس أثارتها أيضًا؟.

الجواب في يد اللاعبين الحاليين بالفريقين الذي يحملوا على عاتقهم مسؤلية الحافظ على تاريخ لقاءات كلاسيكو الأرض الناري ومن ضمنهم النجوم الشابة المتألقة فينيسيوس جورجينيو مهاجم ريال مدريد، و انسو فاتي مهاجم فريق برشلونة .

‎أرقام فاتي وفينيسيوس في الدوري الإسباني قبل قمة برشلونة وريال مدريد

تعد بداية فينيسيوس جورجينيو هذا الموسم أفضل من نظيره انسو فاتي ، حيث يكون فينيسيوس في المركز الثالث في ترتيب قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد خمس أهداف، نجح في تسجليهم خلال 8 مواجهات أي بنسبة تهديف 62‪%‬ ، بينما لا يسجل فاتي سوي هدفين خلال 3 مباريات خاضها بالدوري الإسباني آي بنسبة تهديف 62‪%‬ .

ويذكر أن يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بقائمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، بينما يكون فريق برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

الكلمات المفتاحية

رياضة ارقام فينسيوس ارقام فاتي

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