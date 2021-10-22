آثارأسوان: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس إعجاز فلكي (فيديو)

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني اليوم استمر 22 دقيقة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تدل على عظمة المصري القديم، وبمثابة إعجاز فلكي.



الحضارة المصرية القديمة

وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الحضارة المصرية القديمة تتحدى الحضارات الأخرى، حيث تابع أشخاص كثيرين من جنسيات مختلفة هذه الظاهرة.



معبد أبو سمبل

وأضاف مدير عام آثار أسوان، أنه لم يدخل سائح واحد معبد أبو سمبل اليوم دون أن يكون مرتديا كمامة، لافتا إلى أنه كان هناك شاشات عرض كبير خارج المعبد لنقل الظاهرة.

