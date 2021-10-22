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ثلاثي قائمة الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:42 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
شهد اليوم الأخير من التقدم بأوراق الترشح على انتخابات النادي الأهلي، تقدم كل من الدكتور محمد شوقي ومحمد الدماطي ومهند مجدي، بأوراق ترشحهم.

وقام الثلاثي بتقدم أوراق ترشحهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث من المنتظر أن يكون الثلاثي ضمن قائمة محمود الخطيب الانتخابية.

وكان بيبو أعلن صباح اليوم عن تقدمه بأوراق الترشح على منصب الرئيس، حيث ينافسه على هذا المنصب المحامي خالد سليمان أبو العلا والذي تقدم بأوراق ترشحه أمس..

ومن المنتظر أن يتم غلق التقدم بأوراق الترشح ضمن انتخابات النادي الأهلي، في السابعة مساء اليوم الجمعة والتي استمرت على مدار أسبوع كامل.

ويستعد الخطيب لإعلان قائمته النهائية مساء اليوم الجمعة، والتي قد تحمل عدة مفاجآت قوية، حيث من المنتظر إقامة الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة.

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