أعلن دونالد ترامب ، الرئيس الأمريكي السابق بالأمس عن إطلاق منصته الخاصة تحت اسم TRUTH Social، وهي منصة خاصة للتواصل الاجتماعي مثل المنصات الشهيرة.





وتسعترض معكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية 8 معلومات عن منصة ترامب الجديدة TRUTH Social.





1- منصة ترامب للتواصل الاجتماعي ستتطلق تحت مسمى "تروث سوشيال" TRUTH Social.





2- سيتم إنشاء تروث سوشيال من خلال شركة جديدة تم تشكيلها من خلال اندماج مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة جرى الاستحواذ عليها (اس بي ايه سي).





3- النسخة التجريبية من المنصة ستكون متاحة في الشهر نوفمبر المقبل.





4- خلال الفترة التجريبية يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة "تروث سوشل" أن يتلقى منها "دعوة" بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية.





5- التشغيل الكامل للمنصة سيكون في الربع الأول من العام المقبل.





6- ستوفّر المنصة ايضا أيضاً خدمة الفيديو عند الطلب مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية.





7- إطلاق المنصة جاء تنفيذا لوعد الرئيس السابق لأنصاره منذ عدة أشهر بإطلاق منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي.



