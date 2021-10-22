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8 معلومات عن منصة ترامب الجديدة TRUTH Social
الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 10:41 ص
أعلن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق بالأمس عن إطلاق منصته الخاصة تحت اسم TRUTH Social، وهي منصة خاصة للتواصل الاجتماعي مثل المنصات الشهيرة.
وتسعترض معكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية 8 معلومات عن منصة ترامب الجديدة TRUTH Social.
1- منصة ترامب للتواصل الاجتماعي ستتطلق تحت مسمى "تروث سوشيال" TRUTH Social.
2- سيتم إنشاء تروث سوشيال من خلال شركة جديدة تم تشكيلها من خلال اندماج مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا وشركة جرى الاستحواذ عليها (اس بي ايه سي).
3- النسخة التجريبية من المنصة ستكون متاحة في الشهر نوفمبر المقبل.
4- خلال الفترة التجريبية يتعين على من يرغب بفتح حساب على منصة "تروث سوشل" أن يتلقى منها "دعوة" بعد أن يسجل اسمه على قائمة انتظار في موقع إلكتروني مخصّص لهذه الغاية.
5- التشغيل الكامل للمنصة سيكون في الربع الأول من العام المقبل.
6- ستوفّر المنصة ايضا أيضاً خدمة الفيديو عند الطلب مع برامج ترفيهية وتدوينات صوتية.
7- إطلاق المنصة جاء تنفيذا لوعد الرئيس السابق لأنصاره منذ عدة أشهر بإطلاق منصّته الخاصة للتواصل الاجتماعي.
8- ترامب يطلق المنصة لمواجهة الشركات التي منعته من استخدامات منصاتها وأغلقت حساباته عليها مثل فيسبوك وتويتر.