الدولار يتجه لتسجيل ثاني هبوط أسبوعي





تراجع الدولار أمام العملات المنافسة ويتجه نحو تسجيل ثاني هبوط أسبوعي على التوالي بفعل أنباء عن تفادي مجموعة إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون تخلفا عن السداد دعمت الإقبال على الأصول عالية المخاطر.





ودفعت المخاوف بشأن مجموعة التطوير العقاري، التي تعادل ديونها اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، المستثمرين لحيازة العملات التي تعتبر ملاذا آمنا مثل الدولار الأميركي والدين الحكومي.





وتراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.61 نقطة، مما يضعه على مسار نحو تسجيل تراجع لثاني أسبوع.





وسجل الدولار الأسترالي 0.7498 دولار أميركي، لينزل عن أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله أمس الخميس، بعدما فاق تأثير تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) لوقف بيع سندات الدعم الذي تلقته العملة الصينية من الأنباء عن إيفرغراند، بالإضافة إلى توقف ارتفاع أسعار الطاقة.





ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر وسجل 1.1627 دولار في حين تحرك الين قرب أدنى مستوياته في عدة سنوات حيث بلغ الدولار 114.01 ين، مقارنة مع 114.69 في وقت سابق من الأسبوع، وهو المستوى الأدنى في 4 سنوات.