عقب قتله مديرة التصوير.. إطلاق سراح أليك بالدوين

آثار الفنان أليك بالدوين الجدل، عقب قتله لمديرة التصويرـ بطلقة خطأ صدرت منه أثناء التصوير، كما تعرض مخرج العمل لإصابات شديدة الخطورة بسبب ذلك.



وكشفت شرطة مدينة سانتا بولاية نيومكسيكو الأمريكية، أنه لم يتم توجيه أي تهم لـ أليك بالدوين، حيث صدرت منه الرصاصة عن طريق الخطأ وأُطلق سراحه.



ويتابع المحققون، باقي الإجرائات والتحقيقات مع الشهود ولم تُوجه الإتهام لأي شخص.



وتفاجأ أليك بالدوين، بوجود رصاص حي في المسدس المُستخدم في أحد مشاهده مما أدى إلى قتل مديرة التصوير ونقل المخرج للمستشفى إثر إصابات خطيرة تعرض لها.