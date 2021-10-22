فنان سعودي شهير يكشف عن إصابته بمرض خطير.. تفاصيل

استغاث الفنان السعودي عبد العزيز الشمري، وطالب بعلاجه بالخارج وذلك عقب تعرضه لعدد من الجلطات إثر إجرائه عملية قلب مفتوح منذ سنوات.



وقال "الشمري": "رجاء الي بيده يقدر يساعدني ويوصل صوتي للولاة الامر ارتفاع الزوجه بالدم يسبب لي جلطات متكرره وكل فتره داخل المستشفى وفيه اكيد علاج برا السعوديه رجاء اوصلو صوتي".



قدم عبد العزيز الشمرى مسلسلات الرسوم المتحركة (مزنه اند فايلي، سعيد وسعيدة) وقام أيضًا بأعمال دوبلاج لأفلام رسوم متحركة، وإعلانات تجارية.