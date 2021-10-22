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خالد النبوي يروج لدوره في فيلم "قمر14"

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:53 م
خالد النبوي
خالد النبوي
بسمة عادل
روج الفنان خالد النبوي لدوره في فيلم قمر14 وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".




حيث نشر الفنان خالد النبوي منشوراً قائلاً:"صباح النور عايز احكيلكوا حكايه ..حدوته عن جعران وعن خنفسه..اتقابلوا حبوا بعض ساعة مسا..ولا حد قال اختشوا عيب حرام ..ولا حد قال دي علاقه متدنسه..عجبي مراد النجار من فيلم قمر١٤ قريبًا في السينمات ،صلاح چاهين".




فيلم قمر 14 بطولة شيرين رضا، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، ميار الغيطي، إخراج صلاح جاهين.




وفي سياق آخر انتهى الفنان خالد النبوي من تصوير مشاهده في فيلم أهل الكهف الذي من المقرر عرضه قريباً في السينمات، بطولة محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

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