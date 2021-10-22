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عبير صبري توجه رسالة رومانسية لزوجها

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:58 م
عبير صبري وزوجها
عبير صبري وزوجها
نادين نجدي
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بفيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الفيديو وهي ترقص مع زوجها، ارتدت فستان أسود اللون،، وعلقت "على الصورة قائلة:" زوجي الرجل المثالي".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "موسى" مع عدد من الفنانين منهم محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبدالرسول، وأمير صلاح الدين".. من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

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