شاهد..أحدث ظهور لـ رنا رئيس في الجونة

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة جديدة لها، وهي بمهرجان الجونة،وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ارتدت "رئيس" جامبسوت أصفر اللون، تركت شعرها منسدلا، وضعت مكياج مناسب مع بشرتها، كانت داخل سيارة، حازت الإطلالة على الكثير من الاعجابات.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "نجيب زاهي زركش وشارك في البطولة " يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني.