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الصحة تعلن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 59 حالة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي


أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (51) حالة مؤكدة وتعافي(59) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (77) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(548162) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (537208) حالات .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8774) حالة "رحمهم الله".
ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية جميع أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الكلمات المفتاحية

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