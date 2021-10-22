الصحة تعلن تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 59 حالة









أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (51) حالة مؤكدة وتعافي(59) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (77) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(548162) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (537208) حالات .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1)حالة واحدة فقط حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8774) حالة "رحمهم الله".

ودعت الصحة إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية جميع أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية.