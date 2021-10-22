بعد ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء.. أرقام وبطولات من مسيرة حسام غالي مع الأهلي ومنتخب مصر

تقدم اليوم الجمعة، حسام غالي نجم وقائد النادي الأهلي السابق، بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء، فوق السن، ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.





وتواجد “غالي” في مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة، لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي على منصب عضوية مجلس إدارة النادي فوق السن ضمن قائمة “الخطيب” في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها 25، 26 نوفمبر المقبل.



