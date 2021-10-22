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بعد ترشحه في انتخابات القلعة الحمراء.. أرقام وبطولات من مسيرة حسام غالي مع الأهلي ومنتخب مصر

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:41 م
حسام غالي
حسام غالي
علاء خليف
تقدم اليوم الجمعة، حسام غالي نجم وقائد النادي الأهلي السابق، بأوراق ترشحه على منصب عضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء، فوق السن، ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الحالي.

وتواجد “غالي” في مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الجمعة، لتقديم أوراق ترشحه بشكل رسمي على منصب عضوية مجلس إدارة النادي فوق السن ضمن قائمة “الخطيب” في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها 25، 26 نوفمبر المقبل.

أرقام حسام غالي طوال مسيرته مع الأهلي

حسام غالي خاض 301 مباراة طوال مسيرته مع النادي الأهلي في مختلف البطولات، وسجل 15 هدفًا فقط.

لعب "غالي" في الدوري 184 مباراة، بينما خاض 25 مباراة بكأس مصر، و4 مباريات بكأس السوبر المصري، و84 مباراة في بطولات إفريقيا، ومباراة بكأس العالم للأندية، و3 مباريات بالبطولة العربية.

بطولات حسام غالي مع الأهلي

استطاع حسام غالي التتويج بعدة بطولات وألقاب خلال مشواره مع الأهلي، حيث توج بـ5 بطولات دورى عام و3 بطولات لكأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، وبطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

أرقام حسام غالي مع منتخب مصر 

خاض قائد الأهلي السابق، 74 مباراة دولية مع منتخب مصر، وسجل 3 أهداف دولية وتوج مع منتخب الفراعنة بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010.

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