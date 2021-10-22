التحقيق في قيام شاب بالتعدي على جاره بالمقطم

فتحت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، التحقيق فى واقعة قيام شاب بالتعدى على جاره باستخدام سلاح أبيض، وتبين أنه كان يوجد خلافات جيرة بين المتهم والمجنى عليه تتطورت إلى قيام المتهم بالاعتداء على جاره وإصابة جاره بجرح نافذ فى الرأس بسلاح أبيض " مطواه ".



وجاء فى قرار النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وكذا التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، مع طلب تحريات المباحث التكميلية.



تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ إثر إدعاء مشاجرة.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأحد الأشخاص - مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.