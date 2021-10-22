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أجواء شتوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:54 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 23 أكتوبر إلى يوم الخميس 28 أكتوبر، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد فيما يكون لطيف أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد علي انخفاض درجات الحرارة نهارا.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى الثامنة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط الرياح علي مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار على هذه المناطق خلال الفترة المقبلة

وتشهد البلاد يوم الأجد المقبل سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (20%).
أجواء شتوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
أجواء شتوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

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الطقس الأرصاد أجواء شتوية

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