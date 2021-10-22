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من الجونة.. أحمد الفيشاوي يصبح على جمهوره

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:19 م
الفيشاوي
الفيشاوي
نادين نجدي
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ظهر الفيشاوي في الصورة وهي جالس على أريكة، كشف تاتو سه، ارتدى بنطلون كاروهات اللون، علق على الصورة قائلًا:" صباح الخير من الجونة ".

يذكر أن "الفيشاوي" اثار الجدل في الأيام الأخيرة بعد مشاركته فيديو على حسابه يقبل فيه زوجته داخل عربة الجولف اثناء عطلتهم الصيفية

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نجوم مصر فن رئيس نادي النجوم الجونة احمد الفيشاوي

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