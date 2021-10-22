"حشيش وهيروين وسلاح".. حبس تاجر مخدرات بالمعصرة

قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس تاجر مخدرات بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الإتجار بهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها، والتحفظ على السلاح.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية".



وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.