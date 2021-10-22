Advertisements

"حشيش وهيروين وسلاح".. حبس تاجر مخدرات بالمعصرة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:57 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
قررت نيابة المعصرة الجزئية حبس تاجر مخدرات بعد ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة والسلاح الناري بقصد الإتجار بهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لفحصها، والتحفظ على السلاح.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش – طلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن الدقهلية حبس تاجر مخدرات المعصرة

أخبار تهمك

"مش أبيع بلدي بملايين".. أمير رمسيس يسخر من شريف منير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عقب قتله مديرة التصوير.. إطلاق سراح أليك بالدوين

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يكشف عن أزمة بن شرقي.. وكارتيرون متمسك برأيه

منذ أقل من ساعتين

بعد اقترابه من قائمة الخطيب.. من هو خالد عبدالقادر مرشح عضوية النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

منذ 12 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة داخل برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ يوم

كلوب يفاجئ محمد صلاح قبل موقعة اليونايتد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يوم

بالأرقام.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو الإسباني

منذ ساعتين

هتافات ضد خالد مرتجي.. وعضو الأهلي يتدخل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجآت في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

حبس عاطل بحوزته 500 قرص مخدر بمصر القديمة

سقوط "ديلر" بحوزته كمية من "الهيروين" وسلاح ناري في المنيا

سقوط "ديلر مخدرات" بحوزته 750 جرام هروين وفرد خرطوش بالسلام

حبس تاجرة مخدرات لترويجها الحشيش بالمطرية

حبس تاجر مخدرات لترويجه الحشيش بالمقطم

حبس تاجر هيروين في المعصرة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

02:18 م

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

هتافات ضد خالد مرتجي.. وعضو الأهلي يتدخل

02:32 م

"مش أبيع بلدي بملايين".. أمير رمسيس يسخر من شريف منير

03:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements